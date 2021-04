Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola réclamerait une fortune pour Donnarumma !

Publié le 16 avril 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG serait sur les rangs pour Gianluigi Donnarumma, l’AC Milan est encore loin d’un accord pour la prolongation de son joueur, et Mino Raiola y serait pour beaucoup.

Malgré les prestations XXL de Keylor Navas dans les cages du PSG, Leonardo surveillerait attentivement la situation de Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan, un joueur qu’il apprécie énormément. L’international italien arrive en fin de contrat avec son club et n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger. Un gros écart existe en effet entre la proposition des Rossonero et les exigences du clan Donnarumma, et plus particulièrement celles de Mino Raiola, qui espère récupérer un gros chèque avec le jeune portier.

Raiola réclame une somme XXL pour Donnarumma