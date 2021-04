Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déterminé à boucler un renfort très surprenant cet été ?

Publié le 15 avril 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que Keylor Navas est actuellement au meilleur de sa forme, Leonardo serait bel et bien disposé à se positionner sur Gianluigi Donnarumma, bientôt libre de tout contrat.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG peut remercier Keylor Navas. Le gardien costaricien a été d’une aide précieuse lors des confrontations face au FC Barcelone et au Bayern Munich, et apparaît comme l’une des meilleures recrues de l’ère QSI. Pourtant, Leonardo serait déjà sur les traces de son successeur dans les cages. D’après la presse italienne, le directeur sportif du PSG suivrait attentivement la situation de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’AC Milan, et cet intérêt a de nouveau été confirmé ce jeudi.

Seul le PSG serait sérieusement intéressé par Donnarumma