Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus a tout calculé pour Kean !

Publié le 15 avril 2021 à 21h15 par A.C.

Le retour de Moise Kean à la Juventus, seulement deux ans après son départ, a tout l’air d’un aveu d’impuissance. Pourtant, l’attaquant actuellement prêté par Everton au PSG pourrait être un excellent coup pour les Bianconeri...

Personne ne comprend pas vraiment pourquoi la Juventus a vendu Moise Kean, en 2020. Formé au club, l’attaquant avait en effet montré de très belles choses sous le maillot bianconero, même si son prêt à l’Hellas Verona n’a pas vraiment été concluant. Vendu pour un peu moins de 30M€ à Everton, l’Italien a explosé cette saison au Paris Saint-Germain, où il est prêté sans option d’achat. Et la Juventus souhaite désormais le récupérer ! Pourtant, son prix a bondi et, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Kean penche plutôt pour le PSG que pour en retour en Italie.

Kean, l’attaquant le plus accessible pour la Juve