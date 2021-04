Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi-Neymar, c’est réglé !

Publié le 15 avril 2021 à 20h45 par La rédaction

Un proche de Neymar affirme dans les médias espagnols que la prolongation de l'attaquant brésilien du PSG est bouclée. On peut en tirer des conséquences claires.

Dans son édition de mercredi, le quotidien AS cite un membre de l’entourage de Neymar qui confirme que la prolongation de l'international brésilien au PSG est bouclée : « La prolongation est bouclée. Il ne manque plus que l’annonce officielle. Cela ne s’est pas encore fait pour des raisons commerciales et des détails contractuels. Il n’y a plus rien à négocier. Ceux qui le connaissent le savent depuis plusieurs semaines. Tout le reste n’est que de la fumée. Je ne sais pas d’où ça vient. Neymar veut rester et il a la confiance du club comme quoi il sera la superstar du projet sportif du club dans les prochaines années. Il y a un projet ambitieux et cela coïncide avec son ambition de tout gagner ».

S’ils doivent se retrouver…