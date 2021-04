Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit les choses en grand pour Neymar !

Publié le 15 avril 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Neymar a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son contrat, il semblerait que le club de la capitale veuille marquer le coup en annonçant le renouvellement de son international brésilien.

Après avoir longtemps souhaité quitter le PSG, Neymar est désormais comme un poisson dans l’eau dans la capitale française. Ainsi, tandis que son contrat actuel expire le 30 juin 2022, il est tout sauf surprenant que l’international brésilien souhaite y prolonger son bail. Et justement, un accord a été trouvé dans cette optique comme le10sport.com vous l’a annoncé. L’ancien joueur de Santos paraphera ainsi un nouveau contrat pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026, avec en plus une option pour l'exercice 2026/2027. Bref, autant dire que le PSG et Neymar voient leur avenir conjoint à très long terme, et toute la question est désormais de savoir à quel moment le club parisien annoncera officiellement la grande nouvelle.

Une « énorme annonce » pour l’officialisation de la prolongation de Neymar ?