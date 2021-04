Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

Publié le 15 avril 2021 à 7h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises cet été s'il ne renouvelle pas très vite son bail. Conscient de la situation contractuelle du portier italien, Leonardo voudrait en profiter pour le récupérer librement et gratuitement. Toutefois, Gianluigi Donnarumma serait parti pour prolonger avec les Rossoneri.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Gianluigi Donnarumma est un véritable mystère. A l'instar de Sergio Ramos, de Luka Modric (Real Madrid) ou encore de Memphis Depay, entre autres, le gardien du Milan AC sera en fin de contrat le 30 juin et ne sait pas encore s'il continuera dans son club ou changera de cap cet été, contrairement à Sergio Agüero ou encore David Alaba qui ont d'ores et déjà officialisé leur départ de Manchester City et du Bayern. Attentif à la situation de Gianluigi Donnarumma, Leonardo serait prêt à lui tendre les bras cet été s'il ne prolonge pas. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être déçu, puisque l'international italien serait en passe de renouveler son contrat avec le Milan AC. Du moins, c'est l'avis de Fabrizio Romano, journaliste du Guardian et de Sky Sport .

Donnarumma sur le point de prolonger avec le Milan AC ?