Mercato - PSG : Neymar, Ronaldo... Quand Adil Rami envoie Mbappé au Real Madrid !

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Selon Adil Rami, le numéro 7 parisien ne doit pas hésiter à signer à la Maison-Blanche s'il veut un jour remporter le Ballon d'Or et ne pas rester dans l'ombre de Neymar.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022. S'il ne prolonge pas très vite, le numéro 7 du PSG pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a du mal à trouver un terrain d'entente avec Kylian Mbappé, car il ne veut pas s'engager sur une trop longue durée pour avoir son destin en main. Alors que le Real Madrid tournerait toujours autour du champion du monde français, Adil Rami a pris position pour l'avenir de son compatriote et lui a conseillé de foncer auprès de Zinedine Zinedine.

«Kylian doit se trouver un club comme le Real Madrid»