Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Le projet fou du Qatar tombe à l'eau !

Alors que Kylian Mbappé continue à prendre son temps concernant sa réflexion pour son avenir, cela empêche le PSG de faire une officialisation commune de sa prolongation en même temps que celle de Neymar.

« On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est un grande équipe aujourd’hui. On travaille. Et ce n’est pas fini ». Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a clairement prévenu ces deux stars. Il faut dire que les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022 et leur prolongation se fait attendre. Et bien évidemment, le message était essentiellement adressé au Champion du monde français.

Le PSG voulait officialiser Mbappé et Neymar en même temps