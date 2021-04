Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie fracassante du clan Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 20h15 par A.M.

Alors que Neymar a affiché sa volonté de rester au PSG alors que son contrat s'achève en juin 2022, son entourage confirme la tendance.

Après la qualifications du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Neymar s'est prononcé sur son avenir. « Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant », confiait-il à TNT Sports . Et alors que le contrat du Brésilien s'achève en juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi est sur la même longueur d'ondes : « Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps . » Il faut dire que, comme le10sport.com le révélait en exclusivité, les deux parties ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en juin 2026.

« Cela fait des mois qu’il répète qu’il est heureux à Paris»