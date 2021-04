Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le Barça et le Bayern, Kylian Mbappé fait l'unanimité au Real Madrid

Publié le 14 avril 2021 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 avril 2021 à 19h44

Alors que Kylian Mbappé enchaîne les prestations de haute volée sous le maillot du PSG en Ligue des champions, cela n’a pas échappé au Real Madrid, renforcé dans l’idée que le champion du monde tricolore est le joueur idéal pour le nouveau projet mené par Florentino Pérez.

Il est loin le temps où les prestations de Kylian Mbappé en Ligue des champions étaient pointées du doigt. Le 9 décembre dernier à l’occasion du dernier match de poule entre le PSG et Basaksehir (5-1), l’attaquant français mettait fin à une série de neuf matches sans marquer dans la plus prestigieuse des compétitions, soit pratiquement un an jour pour jour après sa dernière réalisation. Depuis, Kylian Mbappé s’est bien repris, et le mot est faible puisqu’il enchaîne les prestations XXL dans les rencontres décisives du club de la capitale. Après un triplé sur la pelouse du FC Barcelone (4-1) puis un nouveau but contre le club culé lors du quart de finale retour de Ligue des champions (1-1), Kylian Mbappé a cette fois-ci grandement contribué à la qualification de son équipe pour les demi-finales de la compétition grâce à ses prestations flamboyantes face au Bayern Munich. Muet ce mardi soir après un doublé sur la pelouse des Allemands la semaine passée, le champion du monde tricolore n’a pas eu besoin de tromper Manuel Neuer pour s’illustrer, se faisant surtout remarquer dans le jeu offensif et par ses replis décisifs. Avec Kylian Mbappé dans ses rangs, le PSG peut ainsi continuer de rêver du Graal, la victoire finale en Ligue des champions tant désirée par les Qataris depuis leur arrivée dans la capitale en 2011, mais les prestations du Bondynois n’échappent pas à l’Europe, de quoi placer l’écurie parisienne encore un peu plus en difficulté pour l’avenir de son joyau.

Mbappé a une fois de plus convaincu Madrid

Après avoir raté de peu Kylian Mbappé en 2017, Florentino Pérez ne compte pas laisser passer sa chance une deuxième fois. Le président du Real Madrid a fait de l’international français une priorité pour relancer son club, et comme l’explique OK Diario ce mercredi, les performances de Kylian Mbappé contre Barcelone et le Bayern Munich ont encore conforté la direction du Real Madrid dans son idée de miser sur le numéro 7 du PSG pour en faire le premier de ses nouveaux Galactiques. Seul candidat à sa succession, Florentino Pérez a été, sans surprise, réélu cette semaine président du Real Madrid jusqu’en 2025 et souhaite désormais que ce 6e mandat soit synonyme de révolution en vue de l’inauguration d’un nouveau Santiago Bernabéu à la pointe de la technologie prévue pour 2022. Après une première vague de départs survenue l’été dernier, d’autres joueurs madrilènes devraient partir dans les prochains mois pour laisser la place à de nouvelles recrues. D’après les informations divulguées par le10sport.com, David Alaba se dirige tout droit vers le Real Madrid alors que le contrat de Sergio Ramos arrive à son terme, mais l’Autrichien n’est qu’un nom parmi d’autres sur une short-list où Kylian Mbappé figure en pole position. « Kylian Mbappé ou Kylian Mbappé », tel est le plan du Real Madrid pour cet été selon OK Diario . Les prestations du natif de Bondy face au FC Barcelone et au Bayern Munich auraient pleinement convaincu les dirigeants, s’ils avaient encore besoin de l'être, que celui-ci était le joueur idéal pour devenir la prochaine tête de gondole du Real Madrid. Grâce à ses huit buts dans cette campagne de Ligue des champions, dont cinq contre les deux cadors européens, Kylian Mbappé aurait tout simplement émerveillé Florentino Pérez et le conseil d’administration si l’on en croit le média ibérique. Ainsi, malgré l’intérêt annoncé pour Erling Haaland, la star du PSG est bel et bien la grande priorité du Real Madrid, qui n’exclut pas pour autant de se positionner sur l’attaquant du Borussia Dortmund si l’état des finances le permet, à condition que le dossier Mbappé soit déjà bouclé.

