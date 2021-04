Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est passé à l’action pour Sergio Agüero !

Publié le 14 avril 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel avant-centre, le club catalan commencerait à s’activer sur le dossier Sergio Agüero.

Le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid l’été dernier a laissé un grand vide au FC Barcelone. Et pour cause, si celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, il n’a néanmoins pas pu être remplacé en raison des finances limitées du club catalan. Effectivement, malgré plusieurs joueurs ciblés tels que Lautaro Martinez ou Memphis Depay, le Barça s’est montré incapable de recruter le successeur de Luis Suarez, remettant ainsi le chantier de la succession de l’Uruguayen à la prochaine fenêtre estivale. Et cette fois, le FC Barcelone ne compte pas se louper ! Dans cette optique, les Blaugrana sont annoncés sur les traces de Sergio Agüero et d’Erling Haaland, tandis que le nom de Memphis Depay revient également fréquemment.

Le Barça discute avec l’agent de Sergio Agüero !