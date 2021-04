Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait bouclé ce dossier chaud !

Publié le 14 avril 2021 à 15h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait décidé de prolonger le bail d’Oscar Mingueza jusqu’en 2023. Les dirigeants catalans devraient rencontrer son agent dans les prochains jours afin de déterminer les contours de ce nouveau contrat.

Formé à la Masia, Oscar Mingueza a profité de la blessure de Gerard Piqué pour se faire une place dans l'effectif de Ronald Koeman. Agé seulement de 21 ans, le défenseur central est aujourd’hui un joueur épanoui en Catalogne. En fin de contrat en juin prochain, Mingueza entend bien poursuive sa carrière au sein de son club formateur. « Mon renouvellement ? Il reste encore deux mois, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de directive. J'espère qu'il y aura des négociations. A ce sujet, je suis très calme. Espérons que cela continuera » avait-il confié en mars dernier. Un dossier qui pourrait s'accélérer dans les prochains jours.

Mingueza va prolonger au Barça