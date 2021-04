Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé... Laporta aurait pris une décision radicale !

Publié le 14 avril 2021 à 1h30 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, Joan Laporta voudrait révolutionner son attaque. Dans cette optique, le nouveau président du Barça envisagerait de sacrifier à la fois Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, deux joueurs qui pourraient lui rapporter gros et qui auraient la cote en France.

Alors qu'il ne réalise pas vraiment une grande saison 2020-2021, le Barça aurait l'intention de frapper un grand coup l'été prochain pour se renforcer. En grande difficulté sur le plan financier, le club emmené par Ronald Koeman pourrait être contraint de réaliser de gros sacrifices lors de la prochaine fenêtre de transferts pour financier son recrutement. Bien décidé à changer de visages aux avant-postes, Joan Laporta aurait déjà identifié les joueurs qu'il voudrait pousser vers la sortie, et il s'agirait d'Ousmane Dembélé et d'Antoine Griezmann.

Griezmann et Dembélé pourraient prendre la porte cet été