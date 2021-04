Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée d’Haaland bouclée par Laporta… en 2022 ?

Publié le 14 avril 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que la situation financière du FC Barcelone est inquiétante, Joan Laporta souhaite se renforcer cet été et viserait notamment Erling Haaland. Cependant, le président blaugrana pourrait avoir du mal à parvenir à ses fins dès cet été.

Après un mercato estival compliqué en raison de la crise du Covid-19, Joan Laporta espère se rattraper dès cet été. Le nouveau président blaugrana a de grosses ambitions pour se relancer et espère notamment mettre la main sur Erling Haaland. Le Norvégien affiche les prestations XXL en Allemagne et ne manque pas de prétendants, mais l’opération s’annonce très difficile à boucler. Le Borussia Dortmund n’est pas vendeur tandis que l’attaquant pourrait réclamer un gros salaire, sans compter la commission de Mino Raiola, son agent. Ainsi, aux yeux de l’économiste Marc Ciria, il est difficile d’imaginer Haaland débarquer à Barcelone cet été.

« Le Barça pourrait essayer la saison prochaine »