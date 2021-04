Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie très forte sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 13 avril 2021 à 20h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Edin Terzic, l'entraîneur du Borussia Dortmund, assure qu'Erling Braut Haaland n'est pas perturbé par les rumeurs de transfert.

Au cœur de toutes les attentions concernant son avenir, Erling Braut Haaland fait l'objet d'un intérêt prononcé des plus grands clubs européens. Impressionnant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, le buteur norvégien est notamment dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone, deux clubs dont les dirigeants ont rencontré les représentants de l'ancien attaquant du RB Leipzig. Erling Braut Haaland fait même l'objet d'un conflit entre son club et son agent Mino Raiola. En effet, alors que Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, a affiché sa volonté de conserver son buteur, l'agent italo-néerlandais lui a clairement répondu : « Michael Zorc nous a clairement indiqué que le BVB ne voulait pas vendre Erling (Haaland) cet été. Je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord . » Le ton est donné, mais pas de quoi perturbé le joueur.

Terzic n'a «rien remarqué» avec Haaland