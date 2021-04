Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau coup de froid sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 14 avril 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 14 avril 2021 à 16h16

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail et alors que les discussions se poursuivent, aucune option ne serait écartée pour l'avenir du Champion du monde.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions entre Kylian Mbappé et le PSG au sujet d'une prolongation de contrat continuent de bloquer en ce qui concerne la durée du future bail de l'international français. Et pour cause, le Champion du monde souhaite absolument rester maître de son destin en s'engageant sur une courte durée, ce qui lui permettra de ne pas hypothéquer ses chances d'un futur transfert. A l'inverse, le PSG préférerait blinder Kylian Mbappé jusqu'en 2026, à l'image de ce qui devrait être fait avec Neymar.

Tout est ouvert pour Mbappé !