Mercato - Real Madrid : Gareth Bale joue la montre pour son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 16h00 par Th.B.

Gareth Bale est toujours contractuellement lié au Real Madrid, du moins jusqu’en juin 2022. Néanmoins, l’ailier prêté à Tottenham n’aurait pris aucune décision alors que les deux clubs bougeraient déjà leurs pions sur le marché des transferts.

Restera, ne restera pas ? À l’image de ses saisons précédentes au Real Madrid, Gareth Bale connaît un exercice mouvementé à Tottenham où il est prêté jusqu’en juin prochain. Son contrat avec le Real Madrid courant jusqu’en juin 2022, Bale devrait revenir à la Casa Blanca à la fin de la saison, aucune option d’achat n’ayant été incluse dans l’accord convenu entre Tottenham et le Real Madrid l’été dernier. Du côté des Spurs , on apprécierait le fait que Gareth Bale prolonge son deuxième passage au club londonien, d’autant plus que le Real Madrid prévoirait de faire un grand ménage en marge du mercato dans l’optique de recruter Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland selon Ok Diario.

Gareth Bale toujours indécis ?