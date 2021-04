Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola prêt à relancer le feuilleton Mbappé ?

Publié le 14 avril 2021 à 23h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid et Liverpool restent à l’affût pour Kylian Mbappé, Manchester City surveillerait également de près la situation de l’attaquant parisien.

Si l’annonce de la prolongation de Neymar est désormais imminente, Leonardo a encore du pain sur la planche avant de parvenir au même résultat avec Kylian Mbappé. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français ne souhaite pas signer un nouveau contrat d’une trop longue durée afin de rester maître de son destin, alors que le PSG s’imagine au contraire le prolonger de plusieurs années. Ainsi, l’avenir de Mbappé reste très incertain, d’autant que plusieurs cadors européens restent à l’affût, à l’instar du Real Madrid, mais Florentino Pérez n’est pas le seul séduit par le Bondynois.

En plus du Real Madrid, Liverpool et Manchester City à l’affût