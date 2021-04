Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nagelsmann sort du silence pour son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 23h30 par B.C.

Alors qu’il plaît au Real Madrid et au FC Barcelone, Julian Nagelsmann est la priorité du Bayern Munich pour la succession d'Hansi Flick, menacé. Interrogé ce mercredi sur son avenir, le coach de Leipzig a mis les choses au clair.

À seulement 33 ans, Julian Nagelsmann s’est déjà imposé comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs d’Europe. À la tête de Leipzig depuis 2019, l’Allemand séduit ainsi les grandes écuries, à l’instar de Tottenham, du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. L'avenir de Zinedine Zidane reste incertain dans la capitale espagnole, et à en croire Eduardo Inda, directeur d' OK Diario , Julian Nagelsmann serait le favori pour débarquer en cas de départ du Français. Mais comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com dès ce mercredi, l’entraîneur de Leipzig pourrait rester en Allemagne puisque le Bayern Munich en a fait sa priorité pour la succession d’Hansi Flick, menacé après l’élimination en Ligue des champions face au PSG et les tensions en interne.

« Il n'y a pas de pourparlers avec le Bayern »