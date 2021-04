Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une énorme décision pour Mbappé !

Publié le 14 avril 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain comme le 10 Sport vous l’a récemment annoncé, le Paris Saint-Germain aimerait de son côté conserver l’international français jusqu’au Mondial 2022, qui se déroule au Qatar.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, les négociations sont actuellement bloquées entre le PSG et Kylian Mbappé pour la prolongation de ce dernier. L’international tricolore souhaite rester maître de son destin en s'engageant sur une courte durée, alors que le club de la capitale souhaite au contraire sécuriser durablement l’avenir de son joyau. Une information confirmée par L’Équipe ce mercredi soir, annonçant que Kylian Mbappé se verrait bien rester une année supplémentaire dans la capitale, tout en ayant conscience qu’une prolongation trop longue l’empêcherait de quitter facilement le PSG. Un dossier crucial que doit gérer Leonardo et l’état-major qatari, qui aurait un plan précis pour l’avenir de Mbappé.

Le PSG veut garder Mbappé jusqu’au Mondial 2022