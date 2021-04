Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 14 avril 2021 à 22h10 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé se fait attendre pour sa prolongation, de quoi craindre un éventuel départ dès le prochain mercato estival, l’attaquant du PSG pourrait finalement se résoudre à rester dans la capitale.

C’est le dossier prioritaire du PSG actuellement. Alors que la prolongation de Neymar est imminente, comme vous l’avait annoncé le10sport.com, Leonardo tente par tous les moyens de convaincre Kylian Mbappé de suivre les traces de l’international brésilien. Le contrat du numéro 7 parisien court jusqu’à l’été 2022 et plusieurs clubs suivent attentivement cette situation, à commencer par le Real Madrid, déterminé à enrôler Mbappé lors du prochain mercato. Cependant, les prétendants pourraient avoir du mal à s’attacher les services du champion du monde tricolore dans le contexte actuel, et le joueur en aurait conscience.

Kylian Mbappé prêt à rester, mais…