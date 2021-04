Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 21h45 par A.M. mis à jour le 14 avril 2021 à 21h48

Bien parti pour étendre son bail au Paris Saint-Germain, Neymar devrait prochainement voir son engagement s'étendre jusqu'en 2026. Mais finalement, le Brésilien pourrait même rempiler pour un peu plus longtemps.

« Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps ». Mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi se montrait très confiant concernant la prolongation de Neymar dont le contrat s'achève en juin 2022. Il faut dire que comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les deux parties sont déjà tombées d'accord et il ne manque plus que l'officialisation pour sceller définitivement le nouvel engagement du Brésilien au PSG. « Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant », confiait même Neymar après la qualification pour les demi-finale de la Ligue des Champions.

Neymar prolongé jusqu'en... 2027 ?