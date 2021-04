Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Neymar se confirme sérieusement !

Publié le 14 avril 2021 à 16h45 par A.M.

En discussions pour prolonger son contrat au PSG, Neymar aurait bel et bien trouvé un accord avec le club parisien afin d'étendre son bail jusqu'en 2026. Il ne manque plus que l'officialisation.

« Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps ». Après la qualifications pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a affiché sa confiance pour l'avenir de Neymar dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Une tendance confirmée par un proche de la star brésilienne à AS : « La prolongation est bouclée. Il ne manque plus que l’annonce officielle (...) Il n’y a plus rien à négocier (...) Neymar veut rester ». Tout cela va donc dans le sens de ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité, à savoir que, malgré le forcing de la presse catalane, Neymar devrait bien poursuivre l'aventure au PSG.

Neymar va prolonger au PSG