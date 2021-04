Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier à 9M€ ?

Publié le 16 avril 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que le PSG a la possibilité de recruter définitivement Alessandro Florenzi, cela n’a toujours pas bougé. Une opportunité dont certains aimeraient profiter.

Afin de pallier le départ de Thomas Meunier l’été dernier, Leonardo est allé chercher Alessandro Florenzi du côté de l’AS Rome. A 30 ans, le latéral italien a été prêté avec option d’achat. Ainsi, contre environ 9M€, le PSG a la possibilité de recruter définitivement Florenzi. Et ces dernières semaines, la tendance était d’ailleurs à un futur transfert de l’Italien dans la capitale. En effet, séduite par les performances du joueur de Mauricio Pochettino, Leonardo envisageait de lever cette option d’achat fixée à hauteur de 9M€. Toutefois, pour le moment, cela n’est toujours pas le cas. De quoi ouvrir la porte à d’autres scénarios…

