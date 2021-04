Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman en rajoute une couche pour son avenir

Publié le 16 avril 2021 à 21h00 par Th.B.

Régulièrement annoncé sur le départ en fin de saison, soit à un de l’expiration de son contrat, Ronald Koeman a tenu à rappeler aux journalistes qu’il dispose toujours de la confiance de son président Joan Laporta.

Et si la fin de la saison était le moment des adieux pour Ronald Koeman ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien du FC Barcelone pourrait être remercié par la nouvelle direction du Barça selon la presse ibérique. Ces derniers jours, la tendance n’est plus tout à fait à une continuité de Koeman sur le banc blaugrana pour la saison prochaine. Et pour cause, en cas d’échec du Néerlandais dans la quête d’un trophée, il serait susceptible d’être remercié par Joan Laporta. Selon La Cuatro, le nouveau président du FC Barcelone aurait toujours des doutes sur la capacité de Koeman à tirer l’équipe vers le haut. Mais qu’en est-il réellement ? L’entraîneur du Barça a une nouvelle fois mis les choses au clair lors d’un point presse, à la veille de la finale de la Coupe du roi opposant le FC Barcelone à l’Athletic Bilbao.

Koeman a «la confiance» de Laporta