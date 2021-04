Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Voilà la stratégie de Raiola pour Erling Haaland…

16 avril 2021

Goal a apporté des révélations sur le déplacement récent du clan Haaland en Espagne, à Barcelone puis à Madrid. Analyse.

Ces dernières heures, le média Goal a apporté des nouveaux éclairages sur les derniers rendez-vous espagnols du clan Haaland, composé du père du joueur et de l’agent Mino Raiola. Selon Goal , le père d’Erling Haaland avait prévu un voyage en Espagne depuis quelque temps afin de connaitre les installations du Real Madrid. Alf-Inge Haaland s’était alors rapproché de la direction du Real Madrid, qui avait accepté la demande. Mino Raiola aurait profité de ce rendez-vous fixé avec le Real Madrid pour faire une escale à Barcelone juste avant. Or Raiola et le père d’Haaland ont vu leur voyage à Barcelone être très médiatisé, photos à l’appui. Et selon Goal , c’est bien ce battage médiatique qui était recherché par l’agent du joueur.

Pourquoi Raiola a médiatisé leur déplacement à Barcelone ?

Pourquoi Raiola s’est-il arrangé pour faire tant parler de ce déplacement à Barcelone ? Il est possible que cela soit dans le but de faire pression sur Dortmund, qui lui a fait savoir que le transfert de Haaland n’était pas ouvert cet été. Mais l’option la plus probable pourrait bien être que Raiola souhaitait de la sorte faire pression sur le Real Madrid afin qu’il n’oublie pas Haaland dans ses projets derrière la priorité Mbappe. En clair, que le club merengue reste bien focalisé sur son intention de faire signer les deux joueurs. Si cette deuxième option s’avérait la bonne, alors il serait possible d’en tirer une conclusion simple : Haaland souhaite rejoindre le Real Madrid.