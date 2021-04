Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande décision a été prise pour Martin Odegaard !

Publié le 16 avril 2021 à 13h00 par T.M.

Actuellement prêté à Arsenal, Martin Odegaard verrait toutefois son avenir s’écrire bel et bien du côté du Real Madrid.

Rappelé de son prêt à la Real Sociedad l’été dernier, Martin Odegaard voyait enfin l’occasion se présenter pour s’imposer au Real Madrid. Toutefois, à cause de Zinedine Zidane, le Norvégien a vite déchanté. En effet, l’entraîneur merengue lui a accordé un très faible temps de jeu durant la première partie de saison, ce qui l’a incité à aller en chercher ailleurs. Ainsi, en janvier, Odegaard a été prêté à Arsenal pour cette seconde partie de saison. Et alors que le mercato estival approche, les questions se multiplient concernant l’avenir du joueur de 22 ans.

Intransférable !