Mercato - Real Madrid : L’appel du pied du clan Martial à Zidane !

Publié le 16 avril 2021 à 12h00 par T.M.

Alors qu’Anthony Martial évolue aujourd’hui à Manchester United, sa compagne, Mélanie Martial, ne dirait pas non à départ vers Madrid et le Real.

Du côté du Real Madrid, la colonie française est bien développée avec Zinedine Zidane à sa tête. Karim Benzema, Raphaël Varane et Ferland Mendy évoluent ainsi sous les ordres de leur compatriote, mais ce clan pourrait s’agrandir dans les mois à venir. En effet, plusieurs internationaux français sont annoncés dans le viseur des Merengue. C’est bien évidemment le cas de Kylian Mbappé, mais aussi d’Eduardo Camavinga tandis que le nom de Paul Pogba revient encore et toujours chez les Merengue. Et le Real Madrid en fait rêver d’autres à l’instar de Mélanie Martial, compagne d’Anthony Martial, attaquant de Manchester United.

« Hala Madrid »