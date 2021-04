Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour Leonardo avec ce joueur du Real Madrid !

Publié le 16 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Lucas Vazquez arrivant au terme de son contrat, le PSG serait à l’affût pour saisir cette opportunité. Et cet été, cette occasion pourrait bien se présenter.

Etant donné le contexte actuel, Leonardo n’a pas forcément une totale marge de manoeuvre pour le recrutement du PSG. Alors que les efforts sont actuelles concentrés sur les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, il ne devrait pas rester énormément d’argent pour offrir du sang neuf à Mauricio Pochettino. Face à cela, Leonardo aurait décidé de se tourner vers plusieurs joueurs en fin de contrat, pour lesquels il ne faudra donc pas débourser d’indemnité de transfert. Et parmi ces pistes, on retrouverait notamment Lucas Vazquez. Alors que l’Espagnol arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid, le PSG serait intéressé comme cela a dernièrement été annoncé par la presse ibérique.

Le départ se rapproche !