Mercato - PSG : Vinicius Jr contre Mbappé ? La réponse du Real Madrid !

Publié le 16 avril 2021 à 12h45 par T.M.

En ce qui concerne le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, il a souvent été question d’inclure Vinicius Jr dans la balance. A ce sujet, la Casa Blanca aurait déjà rendu sa décision.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le flou est toujours entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Alors qu’il pourrait donc continuer au PSG, il pourrait aussi s’en aller et à ce moment, tous les regards se tourneront vers le Real Madrid. Mais tout ne sera alors pas fait pour la Casa Blanca puisqu’il faudra se montrer solide pour assumer une telle opération. Mbappé ne sera pas bradé et les finances des Merengue pourraient ne pas forcément suivre étant donné le contexte actuel. Ainsi, dans cette situation, pour faire baisser le prix, il a souvent été évoqué qu’un ou deux joueurs puissent être inclus dans la balance et c’est notamment le nom de Vinicius Jr, très apprécié par Leonardo au PSG, qui est revenu avec insistance.

Toujours au Real Madrid la saison prochaine !