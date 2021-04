Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut pousser un ouf de soulagement pour Mbappé

Publié le 16 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis un bon bout de temps, Kylian Mbappé ne pourrait pas rallier la capitale espagnole à l’intersaison en raison de la situation économique actuelle. Une bonne nouvelle pour le PSG.

En pleine forme ces derniers temps, ayant grandement contribué aux qualifications en Ligue des champions à la fois en 1/4 de finale et en 1/2 finale face au FC Barcelone et au Bayern Munich, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. En effet, alors que son contrat au PSG ne court que jusqu’en juin 2022, aucun accord n’a pour le moment été convenu entre l’attaquant du PSG et les dirigeants parisiens afin de remédier à cette situation. De quoi donner espoir au Real Madrid de s’attacher les services du champion du monde selon la presse ibérique. Néanmoins, le contexte économique actuel ne permettrait au Real Madrid ou à n’importe quelle équipe européenne de mener à bien une telle opération cet été.

« Ce type d’argent n’existe nulle part actuellement en Europe »