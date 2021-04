Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Premier coup de froid pour la vente des Verts !

Publié le 16 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'ASSE est officiellement en vente, Jean-Louis Desjoyaux, patron de l'entreprise du même nom, dément son intérêt pour le rachat du club du Forez.

« Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité ». Par le biais de cette lettre ouverte, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont confirmé la mise en vente de l'ASSE et la recherche d'un nouvel investisseur. L'entreprise Desjoyaux serait d'ailleurs intéressée et discuterait avec le club du Forez. Mais le patron de l'entreprise, Jean-Louis Desjoyaux, assure le contraire.

Desjoyaux dément