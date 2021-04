Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Leonardo a inversé la tendance pour Mbappé et Neymar…

En raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, des opérations du calibre de Neymar et de Kylian Mbappé ne devraient pas avoir lieu sur le marché cet été à en croire le correspondant basé à Paris de CBS Sports. En parallèle, le PSG aurait bien avancé pour les prolongations des deux stars offensives de Mauricio Pochettino.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Un jour, le Brésilien est proche de signer un nouveau contrat qui le lierait jusqu’en juin 2026 avec le PSG, l’actuel expirant à l’été 2022, lorsque un autre, un retour au FC Barcelone titillerait tellement le numéro 10 parisien qu’il mettrait en pause les négociations avec le Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, qui se trouve dans la même situation contractuelle que celle de Neymar, un accord n’est pas sur le point d’être trouvé contrairement au Brésilien, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 8 avril dernier. Néanmoins, le PSG a tout à offrir aux deux stars offensives de l’effectif de Mauricio Pochettino selon Nasser Al-Khelaïfi. « On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est un grande équipe aujourd’hui. On a du respect pour les autres mais on est là avec eux. On travaille. Et ce n’est pas fini. On a besoin de continuer, de rester calme parce que la Ligue des champions n’est pas terminée. On a besoin de travailler plus chaque jour. La confiance est là. Le secret, c’est le travail. Les détails font la différence aussi ». Dans la foulée de la performance XXL de Neymar malgré son manque de réalisme mardi soir au Parc des princes face au Bayern Munich, le président du PSG lui adressé à lui et à Kylian Mbappé ce message au micro de RMC Sport . Mais quelles sont les positions de la star auriverde et du champion du monde tricolore sur la question ?

Neymar, la tête à Paris où il se voit rester…

Ces dernières semaines, Neymar n’a pas cessé de partager son bonheur de vivre à Paris et de jouer au PSG. Que ce soit pour TF1 dans le cadre de l’émission Sept à huit ou encore sur son compte Twitter où il publiait dernièrement « Je t’aime PSG ». Dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir, Neymar a tenu à mettre un terme aux rumeurs sur son avenir pour TNT Sports , en confiant que sa prolongation de contrat n’était plus un sujet d’actualité. « Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant ». Journaliste pour The Guardian notamment, Fabrizio Romano a confirmé la tendance sur son compte Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi en soulignant le fait qu’un accord entre le PSG et Neymar aurait été trouvé il y a de cela plusieurs semaines et que Paris attendrait que Neymar signe dans les prochains jours. « Une grosse annonce » serait préparée par le PSG. En cas de sacre en Ligue des champions, le Brésilien bénéficierait d’ailleurs d’un gros bonus financier. Invité à s’exprimer pour Sky Sports, le correspondant à Paris de CBS Sports Jonathan Johnson a apporté sa vision des choses sur le feuilleton Neymar. « La situation est très claire depuis un moment. Le PSG veut garder Neymar et Kylian Mbappé. D’ailleurs, Neymar a fait un pas supplémentaire en parlant aux médias brésiliens après le match (ndlr face au Bayern Munich) et a fait savoir que sa prolongation de contrat a déjà été convenue et ce n’est plus qu’une question de temps pour que les papiers soient signés et que le PSG officialise la chose. (…) Tout a l’air très proche de se boucler à présent ». Quid de Kylian Mbappé ? Pas vraiment.

…le dossier Mbappé n’est plus à l’arrêt !