Mercato - PSG : Le message lourd de sens de Pochettino sur une arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 16 avril 2021 à 11h15 par D.M.

Interrogé par la presse espagnole ce vendredi, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur une possible arrivée de Sergio Ramos au PSG la saison prochaine.

Au Real Madrid, un dossier préoccupe particulièrement les dirigeants espagnols. Arrivé en 2005 à la Casa Blanca , Sergio Ramos voit son contrat prendre fin en juin prochain et ne parvient pas à trouver de terrain d'entente avec ses responsables. Florentino Perez voudrait que son défenseur accepte de baisser son salaire de 10%, mais Sergio Ramos serait réticent à accepter la demande de son président. Les négociations seraient toujours bloquées et un départ pourrait intervenir à la fin de la saison.

« Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger »