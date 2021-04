Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait lancé un ultimatum à Koeman !

Publié le 13 avril 2021 à 7h30 par D.M.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Ronald Koeman n’est pas certain de conserver son poste d’entraîneur la saison prochaine. Président du club catalan, Joan Laporta voudrait attendre la fin de la saison avant de trancher.

Arrivé à la fin de l’ère Josep Maria Bartomeu, Ronald Koeman savait sa place menacée après l’élection de Joan Laporta. Mais le nouveau président du FC Barcelone a vite rassuré le Néerlandais : « Ronald (Koeman), tu as la confiance de cette direction » . Sous contrat jusqu’en 2022, l’entraîneur catalan a, pour l’heure, d’autres priorités que son avenir. Koeman est toujours en course pour glaner le titre de champion d’Espagne et aura l’occasion de remporter son premier trophée, en Coupe du Roi. Une fin de saison qui pourrait être déterminante pour l’avenir de l’entraîneur du FC Barcelone.

Laporta réclamerait un trophée à Koeman