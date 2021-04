Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone... Cette piste de longue date prend les choses en main !

Publié le 13 avril 2021 à 7h00 par D.M.

Courtisé par les plus grands clubs espagnols, Fabian Ruiz pourrait prochainement rencontrer les dirigeants du Napoli afin d’évoquer son avenir.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le nom de Fabian Ruiz est de nouveau associé à de prestigieux clubs espagnols à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, mais aussi de l’Atlético. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain de 25 ans n’avait pas voulu s’attarder sur les rumeurs, mais a lâché un indice de taille : « Je suis heureux à Naples, il me reste encore deux ans de contrat ». Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Napoli, Fabian Ruiz se plait en Italie et pourrait repousser les appels des clubs espagnols.

Une prolongation à l'étude pour Fabian Ruiz ?