Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton Sergio Ramos ?

Publié le 16 avril 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors qu’il sera libre de tout contrat et donc dans la possibilité de s’engager gratuitement en faveur du PSG cet été, à condition qu’il ne prolonge pas au Real Madrid d’ici-là, Sergio Ramos devrait prendre sa décision finale dans les prochains jours.

Depuis le 1er janvier dernier, Sergio Ramos se trouve, en raison de sa situation contractuelle au Real Madrid, dans la possibilité de discuter avec le club de son choix pour la saison prochaine. En effet, son engagement envers la Casa Blanca prendra fin le 30 juin 2021 et si aucun accord ne venait à être trouvé avec les dirigeants merengue, le capitaine du Real Madrid quittera le club dans lequel il évolue depuis 2005. Au vu de l’absence de concrètes avancées sur ce dossier comme le laissent entendre différents médias espagnols, le PSG pourrait avoir un joli coup à jouer avec Ramos puisque c’est un profil qui intéresserait la cellule recrutement du PSG en quête d’un défenseur central sur le marché. Pour la Cadena SER, Mauricio Pochettino faisait d’ailleurs passer le message suivant ces dernières heures à ce sujet. « Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger ».

Dernière ligne droite pour Sergio Ramos ?