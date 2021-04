Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros retournement de situation à prévoir pour l’avenir de Koeman ?

Publié le 16 avril 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman a souvent été annoncé comme s’écrivant en pointillés sur le banc du FC Barcelone, Joan Laporta s’est montré pour le moins énigmatique sur la question.

Arrivé l’été dernier sur le banc du FC Barcelone en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman vit une première saison pour le moins fatigante au sein de l’écurie catalane. En effet, son équipe s’est parfois montrée très inconstante, et cela a valu au Néerlandais de vives critiques de la part des observateurs. Et malgré la récente embellie de résultats du Barça, l’avenir de Ronald Koeman est fréquemment annoncé comme étant incertain au sein des Blaugrana , et ce alors qu’il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022.

Joan Laporta garde le silence sur l’avenir de Ronald Koeman !