Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste à l'étranger !

Publié le 16 avril 2021 à 18h15 par D.M.

Afin de renforcer le secteur offensif, le PSG aurait coché le nom de Martin Satriano, jeune joueur uruguayen de l'Inter. L'atttaquant apparait également dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League.

Le mercato estival approche à grands pas et Leonardo se tient prêt à passer à l’action dans plusieurs dossiers. Pour renforcer l’effectif du PSG, le directeur sportif n’hésite pas à regarder à l’étranger et notamment en Italie. A en croire la presse transalpine, le club parisien aurait notamment ciblé Rodrigo De Paul, milieu de terrain argentin qui évolue à l’Udinese. Et ce vendredi, le Daily Mail évoque un nouveau dossier activé par Leonardo.

Un jeune attaquant de l'Inter dans le viseur du PSG

Selon le média anglais, le PSG surveillerait de près la situation de Martin Satriano, jeune joueur de 18 ans qui évolue à l’Inter. Très prometteur, l’attaquant uruguayen n’est pas encore apparu en Serie A, mais son talent est connu des dirigeants milanais. Pourtant, même s'il mise beaucoup sur lui, l'Inter pourrait être contraint de le laisser partir cet été afin de renflouer ses caisses. Une occasion en or pour le PSG, mais aussi pour Arsenal, Manchester City, Chelsea et le RB Leipzig, tous intéressés par Martin Satriano.