Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en danger dans ce dossier de longue date ?

Publié le 16 avril 2021 à 17h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l'OM continue de suivre Angelo Fulgini. De nombreuses équipes de Ligue 1 et de Serie A courtiseraient également le joueur d'Angers.

A la recherche d’un milieu de terrain capable de remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa, l’OM avait ciblé Angelo Fulgini lors du dernier mercato hivernal. Le club marseillais n’était pas parvenu à boucler ce dossier et avait décidé d’enrôler Olivier Ntcham. Prêté jusqu’à la fin de la saison, le joueur devrait retourner au Celtic Glasgow et l’OM pourrait bien relancer le dossier Fulgini. Comme annoncé par le 10 Sport le 15 février 2021 en exclusivité, l’OM continue de suivre les prestations du joueur d’Angers, mais Pablo Longoria n’est pas le seul à suivre le joueur de 24 ans.

Une concurrence monstre dans le dossier Fulgini