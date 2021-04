Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Madrid, City, Barça... La prochaine destination d'Haaland identifiée ?

Publié le 17 avril 2021 à 11h30 par Amadou Diawara mis à jour le 17 avril 2021 à 11h56

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait alarmé le Real Madrid, le Barça, Manchester City et Manchester United. Dans le cas où le BVB était privé de Ligue des Champions la saison prochaine, la pépite norvégienne devrait provoquer son départ. Malgré son intention de rejoindre la Maison-Blanche de Zinedine Zidane, Erling Haaland devrait se résoudre à rejoindre un autre club en cas de transfert cet été. Ce qui pourrait profiter à Pep Guardiola, le coach des Citizens.

Auteur d'un début de saison 2019-2020 tonitruant avec le RB Salzbourg, Erling Braut Haaland s'est révélé aux yeux de l'Europe. A tel point que les meilleures écuries se sont livrées une grosse bataille pour s'attacher ses services en janvier 2020. Malgré l'intérêt du Real Madrid et d'autres monstres européens, Erling Haaland a préféré signer au Borussia Dortmund pour emmagasiner du temps de jeu et se développer. Une stratégie payante, puisqu'il brille actuellement au BVB et séduirait toujours les grosses cylindrées européennes. Ultra courtisé, Erling Haaland devrait faire ses valises dès cet été si son club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Comme l'a indiqué AS ce samedi, le buteur de 20 ans envisagerait plus que jamais de forcer son départ si le Borussia Dortmund ne jouait pas la C1 en 2021-2022. Et alors que son club est actuellement à 7 points d'une place qualificative pour la Coupe aux Grandes Oreilles , Erling Haaland serait déjà presque condamné à partir.

Compliqué pour le Real Madrid '

En cas de départ cet été, Erling Haaland voudrait à tout prix rejoindre le Real Madrid. Toutefois, le club emmené par Zinedine Zidane ne verrait pas les choses de la même manière. Toujours selon AS , le technicien français concentrerait tous ses efforts sur Kylian Mbappé cet été et aurait d'autres plans en ce qui concerne la pépite de 20 ans. Dans l'idéal, Zinedine Zidane voudrait recruter la star du PSG lors du prochain mercato estival et récupérer Erling Haaland à l'été 2022, lorsqu'il sa clause libératoire à 75M€ sera effective. Ainsi, l'ancien du RB Salzbourg ne devrait en aucun cas signer au Real Madrid s'il venait à quitter le Borussia Dortmund lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et dans ce scénario, Pep Guardiola aurait tout à gagner.

Direction City '