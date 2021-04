Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au cœur d'une bataille royale pour Ousmane Dembélé !

Publié le 17 avril 2021 à 10h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022, Ousmane Dembélé pourrait quitter la Catalogne s'il ne parvient pas à s'entendre avec ses dirigeants. Et en cas de départ, de prestigieuses équipes européennes seraient prêtes à l'accueillir.

Comme annoncé par le 10 port en exclusivité, la situation de Kylian Mbappé continue de préoccuper les dirigeants du PSG. Leonardo essaie de parvenir à un terrain d'entente avec son joueur pour prolonger son contrat, mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Une situation incertaine qui pousse Leonardo à explorer le marché afin de lui trouver un remplaçant. Et à en croire TMW , le PSG pourrait recruter un international français. Selon le média italien, le club parisien aurait ciblé Ousmane Dembélé et aurait entamé des premiers contacts avec le joueur du FC Barcelone, sous contrat jusqu’en 2022. La formation catalane n’entend cependant pas laisser filer son joueur et espèrerait lui faire signer un nouveau contrat.

Dembélé aurait des touches en Italie et en Angleterre