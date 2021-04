Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel vient relancer l'avenir de Raphaël Varane !

Publié le 17 avril 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors qu’un départ du Real Madrid est régulièrement évoqué ces dernières semaines, Raphaël Varane ne manquerait pas de courtisans, notamment en Premier League.

Une grosse vague de départs s’annonce au Real Madrid. Et l’un des plus gros chantiers semble être le secteur défensif. Sergio Ramos est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, l’Espagnol n’a toujours pas trouvé d’accord avec les Merengue en vue d’une éventuelle prolongation. Mais ce n'est pas tout. Raphaël Varane voit également son nom être évoqué sur le départ. Le bail du Français court jusqu’en 2022 et Ramos, Varane ne l’a toujours pas allongé. Selon MARCA , le joueur serait même prêt à attendre l’expiration de son contrat pour pouvoir choisir librement sa future destination. En tout cas, plusieurs clubs sont déjà venus taper à la porte du défenseur de 27 ans. Et la Premier League semble particulièrement apprécier son profil.

Chelsea songe aussi à Raphael Varane