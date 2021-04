Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le coup de tonnerre se confirme pour l’avenir de Varane !

Publié le 16 avril 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 avril 2021 à 19h42

Alors que son contrat au Real Madrid arrivera à expiration le 30 juin 2022, Raphael Varane aurait bel et bien l’intention de quitter la capitale espagnole. Et de son côté, l’écurie madrilène se pencherait d’ores et déjà sur sa succession.

Un gros bouleversement pourrait intervenir dans la charnière centrale du Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, Sergio Ramos se dirige actuellement droit vers un départ libre le 30 juin prochain au terme de son contrat dans la mesure où il ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec sa direction dans l’optique d’une prolongation. Mais ce n’est pas tout, puisque l’avenir de l’autre défenseur titulaire du Real Madrid, à savoir Raphaël Varane, est également en suspend. Et pour cause, tandis que son contrat expirera le 30 juin 2022, celui qui est arrivé en provenance du RC Lens en 2011 est annoncé sur le départ du club de la capitale espagnole.

Raphaël Varane prêt à claquer la porte du Real Madrid ?

Effectivement, après avoir tout gagné avec le Real Madrid, le Champion du monde 2018 souhaiterait relever un nouveau challenge du haut de ses 27 ans. Et cette tendance est confirmée ce vendredi par MARCA , le quotidien espagnol indiquant que les Merengue soupçonneraient que leur joueur ne veut pas renouveler son contrat. En effet, Raphaël Varane n’aurait montré aucune signe d’une volonté d’accepter l’offre qui lui a été présentée il y a de cela maintenant plusieurs mois. En conséquence, pour ne pas le laisser partir libre dans un an, le Real Madrid serait disposé à le vendre cet été contre 70 M€ si jamais le natif de Lille décide bel et bien ne pas rester. MARCA précise en outre que ce n’est pas la première fois que Raphaël Varane doute de son avenir au sein de la Casa Blanca , puisqu'il aurait déjà été tenté de rejoindre Manchester United ou le PSG en 2019 avant d’être convaincu par Zinedine Zidane.

Sa succession serait déjà à l’étude !