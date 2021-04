Mercato - Real Madrid : La succession de Varane déjà à l’étude à Madrid !

Foot - Mercato - Real Madrid

Publié le 16 avril 2021 à 15h00 par T.M.

Raphaël Varane se rapprochant d’un départ, le Real Madrid penserait déjà à sa succession. Et au sein de la Casa Blanca, on aurait les idées claires à ce sujet.

Quelle sera la défense centrale du Real Madrid la saison prochaine ? Alors que l’arrivée de David Alaba semble d’ores et déjà bouclée, l’Autrichien pourrait toutefois voir Sergio Ramos et Raphaël Varane partir. En fin de contrat, l’Espagnol n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente pour prolonger tandis que le Français pourrait être mis sur le marché étant donné qu’il ne voudrait pas signer de nouveau contrat alors que le sien court jusqu’en 2022. L’avenir de Varane s’écrirait donc loin du Real Madrid et au sein de la Casa Blanca, on s’y préparerait.

Qui pour remplacer Varane ?