Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 16 avril 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022 au Real Madrid, Raphaël Varane aurait l’intention de s’en aller au terme de celui-ci.

Si le feuilleton Sergio Ramos cristallise l’attention des observateurs du Real Madrid, son contrat expirant le 30 juin prochain et aucun accord n’ayant été trouvé pour l’heure dans l’optique d’une prolongation, il ne faut pas omettre que l’avenir de Raphaël Varane serait tout aussi incertain. Et pour cause, engagé avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2022, l’international français de 27 ans songerait à claquer la porte du club madrilène afin de relever un nouveau challenge après avoir tout gagné avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2011. Et si les Merengue n’écarteraient donc pas une vente de Raphaël Varane cet été, le principal intéressé pourrait voir la chose autrement.

Raphaël Varane prêt à attendre la fin de son contrat en 2022 pour partir ?