Mercato - Real Madrid : Trois gros noms de l’effectif de Zidane poussés vers la sortie ?

Publié le 17 avril 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait de grands projets en terme de recrutement pour le prochain mercato estival, cela devrait également s’accompagner des départs de plusieurs joueurs actuellement présents dans l’effectif.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être animée au Real Madrid. En effet, après n’avoir recruté personne lors du dernier mercato d’été, le club madrilène entend cette fois corriger le tir, et il aurait de grands projets dans cette optique. Les Merengue sont effectivement annoncés sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland afin de renforcer leur attaque, tandis que les noms de Jules Koundé et de Pau Torres ont été annoncés afin de compenser les éventuels départs de Sergio Ramos et/ou de Raphaël Varane.

Gareth Bale, Marcelo et Isco poussés vers la sortie !