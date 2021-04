Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi afficherait une tendance sur son avenir en coulisses !

Publié le 16 avril 2021 à 23h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG, Lionel Messi serait de moins en moins opposé à la perspective de prolonger son contrat au FC Barcelone.

Quel choix effectuera Lionel Messi en fin de saison ? En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin est plus que jamais à un tournant dans son aventure au FC Barcelone puisqu’il pourrait choisir de s’en aller librement afin de relever un ultime challenge. Cela ne serait pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de La Pulga , qu’il se verrait bien accueillir dans ses rangs afin de réformer le duo que Lionel Messi et Neymar constituaient au FC Barcelone avant le départ du second cité en 2017 à Paris. Seulement voilà, malgré l’absence d’offre de la part du club catalan pour l’heure, la tendance ne serait pas favorable au PSG…

Lionel Messi prêt à restera au FC Barcelone ?