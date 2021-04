Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a posé une condition pour le transfert de Mbappé !

Publié le 17 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

N’étant pas en passe de prolonger son contrat prochainement, Kylian Mbappé pourrait donc être vendu lors du prochain mercato et le PSG aurait déjà fixé son prix.

Contrairement à Neymar qui semble s’être totalement mis d’accord avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option comme le10sport.com vous l’ a souligné le 15 avril, Kylian Mbappé n’est pas sur la même longueur d’onde. Le jeune attaquant de 22 ans du PSG ne veut pas s’engager sur la durée et ne prend en considération une prolongation de son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022, d’une simple saison ou via l’inclusion d’une clause lui offrant la possibilité de partir plus aisément. Si aucun accord ne venait à être trouvé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Mbappé, un transfert cet été semble inévitable. Et en ce qui concerne l’indemnité de l’opération, le PSG aurait déjà fixé ses attentes.

« Le PSG veut récupérer les 180M€ »