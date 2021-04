Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les intentions de Kylian Mbappé deviennent très claires…

Publié le 16 avril 2021 à 20h10 par La rédaction

Les derniers éléments intervenus dans le dossier Mbappe permettent d’en savoir plus sur les intentions du joueur du PSG. Analyse.

Plus les semaines passent, plus il se confirme que la marge de manœuvre du PSG pour la prolongation de Kylian Mbappe est étroite, mais qu’elle existe. Comme révélé par le10sport.com, l’attaquant français a fixé pour cela une condition majeure, soit une prolongation courte (d’un an), soit l’inscription d’une clause libératoire lui permettant de partir facilement.

Une vraie perspective pour le PSG

A l’analyse, cela ouvre une vraie perspective de prolongation pour le PSG. En mettant en place ces exigences, le clan Mbappe laisse transparaître qu’il est prêt à rester à Paris à la condition de ne pas être « bloqué » quand il souhaite s’en aller. Qu’elle soit liée à la crise sanitaire, qui rend les perspectives sur le mercato très incertaines cet été, ou au parcours convaincant de l’équipe de Pochettino en C1, le PSG dispose là d’une véritable ouverture pour prolonger Mbappe, ce qui constitue une nouveauté de taille par rapport aux derniers mois. Même si cette prolongation ne garantit pas sa présence au club à long terme.